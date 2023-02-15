كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!

وصفة كب كيك جوز الهند

تحضير وصفات الكب كيك اللذيذة في المنزل أمرٌ سهل جداً. لذلك، سنقدّم لكم اليوم وصفة كب كيك جوز الهند، جرّبوها وتلذذوا بها.



المكونات:

- 100 ملليلتر من حليب جوز الهند

- 140 غراماً من السكر

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- 50 غراماً من جوز الهند المجفف

- 100 غرام من زيت جوز الهند

- 225 غراماً من السكر

- 3 بيضات

- 200 غرام من الطحين



طريقة التحضير:

اخلطوا الطحين والزيت وحليب جوز الهند والسكر في وعاء كبير. ثم أضيفوا البيض والفانيليا وامزجوها حتى يصبح الخليط ناعمًا.



ضعوا الخليط في قوالب الكب كيك واخبزوها في الفرن على حرارة 180درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة تقريبًا.



يمكنكم أن ترشوا جوز الهند المجفف على قطع الكب كيك المخبوزة للزينة.