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وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!

عالم الطبخ
2023-02-17 | 08:16
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وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!
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وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!

وصفة الكعك بالزعتر والحامض

تعتبر وصفات الكعك من أسهل وأشهى أنواع الوصفات. لذلك، سنقدم لكم اليوم وصفة الكعك بالزعتر والحامض الشهيّة.

إليكم طريقة تحضيرها:

المكونات:
- نصف كوب من الزبدة
- كوب من السكر
- بيضة كبيرة
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- برش حامض
- عصير حبة من الحامض
- كوبان من الطحين
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة كبيرة من أوراق الزعتر المجففة
- ملعقتان من الحليب

طريقة التحضير:
اخلطوا الزبدة والسكر معًا في وعاء كبير حتى يصبح الخليط خفيفًا. ثم أضيفوا البيض وخلاصة الفانيليا وبرش الحامض وعصير الحامض، واخلطوا المكوّنات حتى تمتزج تمامًا. بعدها، أضيفوا الطحين والملح وأوراق الزعتر المجففة عليها وامزجوها جيداً حتى تتماسك.

انقلوا العجينة الى الثلاجة وبرّدوها لمدة ساعة تقريبًا. ثم قطعوها الى دوائر وضعوها في الصينية على ورق الزبدة وأدخلوها الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة أو حتى تصبح الحواف ذهبية اللون.

ضعوا برش الحامض فوق كل حبة كعك واتركوها تبرد لمدة 30 دقيقة قبل التقديم.
 

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عالم الطبخ

وصفة

الكعك بالزعتر والحامض

الكعك

الزعتر

الحامض

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