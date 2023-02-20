كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة

نقدّم لكم اليوم وصفة لذيذة وسهلة للكيك الصيامي.- 3 أكواب من الطحين المنخول- كوبان من السكر- كوبان من عصير البرتقال- 16 غراماً من بودرة الخبز- رشة ملح- نصف كوب من الزيتفي وعاء، ضعوا بودرة الخبز والطحين ورشة الملح واخلطوا جيّدا. وفي وعاء آخر، اخلطوا عصير البرتقال والزيت والسكر والفانيليا.أضيفوا المزيجين بالتدريج واخلطوا باستمرار حتى تحصلوا على مزيجٍ متجانس.صبّوا الخليط النهائي في قالب كيك مدهون بالزيت وضعوه في الفرن على درجة حرارة 180 لمدّة 30 دقيقة تقريباً. ثمّ اتركوا الكيك حتّى يبرد وقطّعوه!