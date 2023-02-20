تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!

وصفة تارت الشوكولاتة والحلاوة





تارت الشوكولاتة والحلاوة من ألذ وأسهل أنواع الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل والتلذذ بها مع القهوة.



إليكم وصفة تارت الشوكولاتة والحلاوة.



المكونات:



- ربع كوب من الكاكاو

- 250 غراماً من الطحين

- 175 غراماً من الزبدة

- 75غراماً من السكر

- بيضة واحدة

- 400 مللتر من الكريمة

- 300غرام من الشوكولاتة داكنة

- 150غراماً من الحلاوة الطحينية



طريقة التحضير:



اعجنوا الزبدة والطحين والسكر والبيض وأضيفوا الحليب والفانيلا عليها واخفقوا المكونات حتى تحصلوا على عجينة متماسكة. ثم افردوا العجينة في الصينية وأدخلوها الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدّة 10 دقائق. اضغطوا العجينة في الصينية، واخبزوها مرة أخرى لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.



وفي وعاء جديد، أضيفوا الكريمة والسكر والزبدة والكاكاو وسخنوها على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر لمدة 5-6 دقائق ثم أضيفوا إليها الشوكولاتة الداكنة حتى تمتزج وتصبح ناعمة.



قسّموا الحلاوة الطحينية إلى قطع صغيرة ورتبوها على العجينة. ثم اسكبوا فوقها مزيج الشوكولاتة واتركوها تبرد تمامًا وقدموها على شكل شرائح.