أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
العودة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!

عالم الطبخ
2023-02-20 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!

وصفة تارت الشوكولاتة والحلاوة

تارت الشوكولاتة والحلاوة من ألذ وأسهل أنواع الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل والتلذذ بها مع القهوة.

إليكم وصفة تارت الشوكولاتة والحلاوة.

المكونات:

- ربع كوب من الكاكاو
- 250 غراماً من الطحين
- 175 غراماً من الزبدة
- 75غراماً من السكر
- بيضة واحدة
- 400 مللتر من الكريمة
- 300غرام من الشوكولاتة داكنة
- 150غراماً من الحلاوة الطحينية

طريقة التحضير:

اعجنوا الزبدة والطحين والسكر والبيض وأضيفوا الحليب والفانيلا عليها واخفقوا المكونات حتى تحصلوا على عجينة متماسكة. ثم افردوا العجينة في الصينية وأدخلوها الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدّة 10 دقائق. اضغطوا العجينة في الصينية، واخبزوها مرة أخرى لمدة 20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

وفي وعاء جديد، أضيفوا الكريمة والسكر والزبدة والكاكاو وسخنوها على نار خفيفة مع التحريك من حين لآخر لمدة 5-6 دقائق ثم أضيفوا إليها الشوكولاتة الداكنة حتى تمتزج وتصبح ناعمة.

قسّموا الحلاوة الطحينية إلى قطع صغيرة ورتبوها على العجينة. ثم اسكبوا فوقها مزيج الشوكولاتة واتركوها تبرد تمامًا وقدموها على شكل شرائح.
 

آخر الأخبار

عالم الطبخ

وصفة

تارت

الشوكولاتة

الحلاوة

LBCI التالي
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-02-01

كيك بالحلاوة الطحينية... هل جرّبتم الوصفة من قبل؟

LBCI
عالم الطبخ
2023-01-31

كوكيز الشوكولاتة بالبرتقال... وصفة سريعة وشهية!

LBCI
عالم الطبخ
2023-01-16

تارت الكاسترد... وصفة لذيذة جرّبوها الآن!

LBCI
عالم الطبخ
2023-01-11

براونيز بالشوكولاتة والموز... وصفة سهلة ومميزة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:34

كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-17

وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-15

كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-14

التيراميسو بالمانغو... وصفة شهية وسريعة التحضير!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2023-01-04

نفاد الفيول في المعامل وميقاتي مصرّ على رفض السلفة (الأخبار)

LBCI
منوعات
2023-02-17

الشرطة الصينية تدرّب السناجب على اكتشاف المخدرات

LBCI
عالم الطبخ
2022-12-13

مع اقتراب عيد الميلاد... إليكم وصفة رجل كعك الزنجبيل بطريقة سهلة!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:20

مقدمة النشرة المسائية 20-2-2023

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

رقمٌ قياسي جديد في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

قصص بلاد عربية بأفلام قصيرة في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الخياطة مهنة تعود إلى الواجهة من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فواتير كهرباء الدولة: one man show !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كلفة النقل والمحروقات تحرم طلابا من التعليم..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:40

إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم

LBCI
خبر عاجل
12:07

هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
12:16

المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي

LBCI
اقتصاد
03:24

ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:18

بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟

LBCI
أخبار لبنان
10:02

توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...

LBCI
أخبار لبنان
12:19

هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها

LBCI
اقتصاد
12:38

جمعية مصارف لبنان أسفت لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة