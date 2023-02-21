البيتزا بالفطر... وصفة صيامية شهية جرّبوها الآن!

وصفة البيتزا بالفطر



مع بدء الصوم، نقدّم لكم اليوم وصفة صيامية لذيذة وسهلة وهي البيتزا بالفطر.

المكوّنات:



- 8 أكواب من الطحين

- 3 ملاعق من الملح

- ملعقتان كبيرتان من الخميرة

- ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون

- كوبان من الفطر

- 3 أكواب من الماء

- كوب من صلصة البيتزا الجاهزة

- حبة فلفل

- كوب من الزيتون الأسود

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود



طريقة التحضير:

امزجوا الماء والخميرة في وعاء واتركوا المزيج جانبًا حتى يختمر ويزداد حجمه. وفي وعاء آخر، اخلطوا الطحين مع الملح وأضيفوا الماء ومزيج الخميرة، واعجنوا الخليط لمدة 6 دقائق حتى تحصلوا على عجينة سلسة ومرنة. ثم قوموا بتغطيتها وتركها لمدة 24 ساعة حتى تختمر.



بعد أن تختمر العجينة ويزداد حجمها، ضعوها على الطاولة وضعوا أسفلها رشة من الطحين حتى لا تلتصق، وقسموها إلى 8 أجزاء وشكّلوها الى كرات. ثم افردوا العجينة في الصينية لتصبح دائرية الشكل.



وزعوا صلصة البيتزا على سطح العجينة بدون تغطية الأطراف، ثم أضيفوا عليها الفطر والفلفل الأخضر والزيتون وملعقة زيت الزيتون مع رشة من الملح وبهار الفلفل الأسود. أدخلوا الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 12 دقيقة تقريباً حتى تنضج.



اتركوا الصينية تبرد لمدة 3 دقائق تقريباً بعد إخراجها من الفرن. ثم قطعوا البيتزا الى شرائح وقدموها.