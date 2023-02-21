الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
10
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
10
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيتزا بالفطر... وصفة صيامية شهية جرّبوها الآن!
عالم الطبخ
2023-02-21 | 05:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
البيتزا بالفطر... وصفة صيامية شهية جرّبوها الآن!
وصفة البيتزا بالفطر
مع بدء الصوم، نقدّم لكم اليوم وصفة صيامية لذيذة وسهلة وهي البيتزا بالفطر.
المكوّنات:
- 8 أكواب من الطحين
- 3 ملاعق من الملح
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة
- ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون
- كوبان من الفطر
- 3 أكواب من الماء
- كوب من صلصة البيتزا الجاهزة
- حبة فلفل
- كوب من الزيتون الأسود
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
طريقة التحضير:
امزجوا الماء والخميرة في وعاء واتركوا المزيج جانبًا حتى يختمر ويزداد حجمه. وفي وعاء آخر، اخلطوا الطحين مع الملح وأضيفوا الماء ومزيج الخميرة، واعجنوا الخليط لمدة 6 دقائق حتى تحصلوا على عجينة سلسة ومرنة. ثم قوموا بتغطيتها وتركها لمدة 24 ساعة حتى تختمر.
بعد أن تختمر العجينة ويزداد حجمها، ضعوها على الطاولة وضعوا أسفلها رشة من الطحين حتى لا تلتصق، وقسموها إلى 8 أجزاء وشكّلوها الى كرات. ثم افردوا العجينة في الصينية لتصبح دائرية الشكل.
وزعوا صلصة البيتزا على سطح العجينة بدون تغطية الأطراف، ثم أضيفوا عليها الفطر والفلفل الأخضر والزيتون وملعقة زيت الزيتون مع رشة من الملح وبهار الفلفل الأسود. أدخلوا الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 12 دقيقة تقريباً حتى تنضج.
اتركوا الصينية تبرد لمدة 3 دقائق تقريباً بعد إخراجها من الفرن. ثم قطعوا البيتزا الى شرائح وقدموها.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
البيتزا بالفطر
وصفة
صيامية
تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-02-20
تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!
عالم الطبخ
2023-02-20
تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!
0
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
0
عالم الطبخ
2023-02-17
وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!
عالم الطبخ
2023-02-17
وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!
0
عالم الطبخ
2023-02-15
كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!
عالم الطبخ
2023-02-15
كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-02-20
تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!
عالم الطبخ
2023-02-20
تارت الشوكولاتة والحلاوة... وصفة شهية جدًا!
0
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
0
عالم الطبخ
2023-02-17
وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!
عالم الطبخ
2023-02-17
وصفة الكعك بالزعتر والحامض... تناولوها مع الشاي وتلذذوا بها!
0
عالم الطبخ
2023-02-15
كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!
عالم الطبخ
2023-02-15
كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-02-16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
2023-02-16
ارتفاع بأسعار المحروقات..
0
أخبار لبنان
2023-02-10
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
أخبار لبنان
2023-02-10
الحلبي دعا موظفي الوزارة وإدارات المدارس إلى الحضور الإثنين المقبل واستقبال التلامذة الأربعاء
0
صحف اليوم
2023-02-06
محفوض لـ "الأخبار": "مجلس الوزراء سيكون مشروع مشكل كبير"
صحف اليوم
2023-02-06
محفوض لـ "الأخبار": "مجلس الوزراء سيكون مشروع مشكل كبير"
0
فنّ
05:54
داليدا خليل بعد الهزّة الأرضية: "يا رب موّتني هنيّة ع فراشي والعدرا فوق راسي"
فنّ
05:54
داليدا خليل بعد الهزّة الأرضية: "يا رب موّتني هنيّة ع فراشي والعدرا فوق راسي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عائلات تنظر الى سقف منازلها وتنتظر المصير ... نداء أخير قبل سقوط أرواح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
ياسين للـLBCI: مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أنطاكيا عانت عبر التاريخ من زلازل مدمرة.. فمتى كان آخرها؟ وما هي الكلفة البشرية التي تكبدتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أنطاكيا عانت عبر التاريخ من زلازل مدمرة.. فمتى كان آخرها؟ وما هي الكلفة البشرية التي تكبدتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الزلزال الثاني في شباط... مكانه قوته وأضراره
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 21-02-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
07:58
بعد زلزال أمس... ما هو وضع المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
بعد اخبار انحسار مياه البحر المتوسط... كيف هي الصورة من الشاطئ اللبناني؟
تقارير نشرة الاخبار
07:55
بعد اخبار انحسار مياه البحر المتوسط... كيف هي الصورة من الشاطئ اللبناني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الزلزال الثاني في شباط في تركيا وسوريا وهزات في لبنان
0
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
أخبار دولية
16:37
هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
أخبار لبنان
14:40
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم
2
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
أخبار لبنان
14:18
بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟
3
اقتصاد
08:07
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
اقتصاد
08:07
وزارة الاقتصاد تحدّد سعر ربطة الخبز
4
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
امن وقضاء
11:19
المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٤ درجات في انطاكيا شعر بها سكان شمال لبنان
5
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
03:16
إرتفاع بأسعار المحروقات...
6
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
أخبار لبنان
01:45
هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا
7
صحف اليوم
00:08
فواتير كهرباء لبنان الجديدة "مليونية"... كيف تُحتسب؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:08
فواتير كهرباء لبنان الجديدة "مليونية"... كيف تُحتسب؟ (الجمهورية)
8
خبر عاجل
14:37
ياسين لـ"عشرين 30": التمست خلال زيارتي إلى واشنطن استياء الادارة الاميركية وصندوق النقد من المسؤولين اللبنانيين ومن الممكن أن يسحب الكونغرس المساعدات المقدمة للجيش اللبناني كما التمست
خبر عاجل
14:37
ياسين لـ"عشرين 30": التمست خلال زيارتي إلى واشنطن استياء الادارة الاميركية وصندوق النقد من المسؤولين اللبنانيين ومن الممكن أن يسحب الكونغرس المساعدات المقدمة للجيش اللبناني كما التمست
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store