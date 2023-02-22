معكرونة بالطحينة... جرّبوا هذه الوصفة اللذيذة خلال الصوم!

وصفة المعكرونة بالطحينة

للصائمين عن اللحم والبياض، إليكم وصفة المعكرونة بالطحينة اللذيذة بخطوات سهلة.



المكوّنات:

- معكرونة (عبوة)

- كوب من الطحينة

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- ملعقة كبيرة من الملح

- فصان ثوم

- لوز محمّص (حسب الرغبة)



طريقة التحضير:



ضعوا الطحينة وعصير الليمون والثوم والملح في وعاء ثم اخلطوا المكونات جيداً حتى تتداخل وتتجانس.

بعدها، اسلقوا المعكرونة لمدة 10 دقائق ثم صفوها من الماء جيداً.

وضعوا المعكرونة المسلوقة في طبق التقديم واسكبوا فوقها مزيج الطحينة، وقلّبوا قليلاً ورشوا اللوز المحمص على الوجه.