بسكويت اليانسون الصيامي… إليكم الوصفة الشهية!

وصفة بسكويت اليانسون الصيامي



نقدّم لكم اليوم وصفة بسكويت اليانسون الصيامي اللذيذة والسهلة.



المكوّنات:

- كوب وثلاثة أرباع الكوب من الطحين

- كوب ونصف الكوب من العصير

- نصف كوب من الزيت

- كوب وربع من السكر

- ملعقتان صغيرتان من بودرة الخبز

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- ملعقة كبيرة من اليانسون الحب



طريقة التحضير:

ضعوا بودرة الخبز والطحين والفانيليا والسكر في وعاء واخلطوها جيّدا. ثم أضيفوا عليها العصير والزيت واليانسون الحب وحرّكوا المكونات حتى تمتزج جيداً وتتشكل العجينة.



افردوا العجينة في الصينية ثم دخلوها الفرن على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج ثم أخرجوها واتركوها لتبرد.



أعيدوا البسكويت الى الفرن لمدة 5 دقائق بعد تقطيعها حتى تتحمر من الطرف الثاني. وبذلك تصبح جاهزة للتقديم .