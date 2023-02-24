"صينية البطاطس بالخضار"...من ألذ الوصفات

وصفة صينية البطاطس بالخضار

إليكم وصفة "صينية البطاطس بالخضار" اللذيذة.



المكوّنات:

كيلوغرام ونصف بطاطس (مقشّرة ومقطّعة إلى مكعّبات)

ملعقة صغيرة ملح

بصل مفروم

فطر مفروم

زبدة

فلفل

جبن بارميزان

جزر مقطّع

نصف كوب ذرة

نصف كوب بازيلاء





طريقة التحضير:

ضعوا البطاطس في قدرٍ كبير على النار واغمروها بالماء ثمّ أضيفوا نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عند الغليان، غطّوا القدر واطهوا البطاطس لحوالى 15 دقيقة حتى تلين. ثمّ صفّوا البطاطس واهرسوها في وعاءٍ متوسّط.

ذوّبوا ملعقتين كبيرتين من الزبدة في قدرٍ على النار ثمّ أضيفوا البصل والفطر.

قلّبوا المكوّنات حتى تذبل ثمّ أضيفوا الذرة والجزر والبازيلا.

عندما تصبح المكوّنات طريّة أضيفوا البطاطس والملح المتبقّي والفلفل وحرّكوا جيّداً.

ضعوا الخليط في صينية فرن، رشّوا الجبن عليه وأضيفوا ملعقة الزبدة المتبقية على الوجه.

أخبزوا الصينية في الفرن لحوالى 25 دقيقة على حرارة عالية.