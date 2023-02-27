وصفة المعكرونة بالهليون... إليكم طريقة تحضيرها!

وصفة المعكرونة بالهليون



لغداء صيامي لذيذ وسهل، نقدم لكم وصفة المعكرونة بالهليون.



إليكم طريقة تحضيرها.



المكوّنات:



- 225 غرامًا من المعكرونة

- 450 غرامًا من الهليون

- ملعقتان كبيرتان من الزبدة

- فصان من الثوم

- حبة حامض واحدة للعصر



طريقة التحضير:

اسلقوا المعكرونة بالماء المغلي حتى تصبح طرية ثم صفوها واحتفظوا بنصف كوب من ماء السلق.



تخلّصوا من أطراف الهليون القاسية وافرموا البقية. ثم ضعوها في مقلاة كبيرة مع ماء سلق المعكرونة وغطوها حتى تغلي الماء، ثم اتركوا الهليون بالماء المغلي لمدة دقيقتين وصفوها وأعيدوها إلى المقلاة. وبعدها، أضيفوا الزبدة والثوم وحركوا المكوّنات على نار متوسطة لمدة دقيقتين.



أضيفوا المعكرونة المسلوقة وحرّكوها حتى تمتزج بالصلصة، ثم رشوا الملح والفلفل وعصير الحامض وحرّكوا حتى تمتزج المكونات جيداً، وبذلك تصبح الوصفة جاهزة للتقديم.