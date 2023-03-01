الفاهيتا بالفطر... هل جرّبتم الوصفة الذيذة من قبل؟

وصفة الفاهيتا بالفطر

لغداء لذيذ وسهل، نقدم لكم وصفة الفاهيتا بالفطر.



إليكم طريقة تحضيرها:



المكوّنات:

- ربع كيلوغرام من الفطر الطازج

- 3 حبّات من الفلفل الملون

- حبة من البصل

- حبة من البندورة

- فصان من الثوم

- ملعقة من البهارات

- ملعقتان من عصير الحامض

- ملعقتان من الكزبره الخضراء

- 3 معالق من زيت الزيتون

- خبز أسمر



طريقة التحضير:

قطعوا الخضار الى شرائح طويلة ورفيعة.



ضعوا الزيت على النار وأضيفوا عليه شرائح البصل ثم قلبوها حتى تتحمّر. بعدها، أضيفوا الفطر والثوم والفلفل وقلبوها.



أضيفوا البندورة وعصير الحامض والكزبرة الى الخليط وقلّبوا المكوّنات جيدًا.



بعد ذلك، ضعوا الخل والخليط على الخبر ولفوها واقلوها لمدة دقيقة في زيت خفيف على الجانبين.