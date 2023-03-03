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برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!
عالم الطبخ
2023-03-03 | 08:44
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برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!
وصفة البرغر الصيامي
نقدّم لكم اليوم وصفة لذيذة وسهلة للبرغر الصيامي.
المكوّنات:
-
حبتان من الفلفل
-
معلقة كبيرة من البقدونس
-
ملعقة صغيرة من إكليل الجبل
-
كوب من الفطر
-
نصف كوب من البرغل
-
نصف كوب من الأرز
-
بصلة مفرومة
-
ملعقة صغيرة من الملح
-
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
-
ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
-
كمية من الزيت النباتي للقلي
طريقة التحضير:
قطعوا الفلفل والبقدونس والفطر ثم أضيفوا البرغل والأرز والملح والفلفل الأسود والبهارات واخلطوها جيداً حتى تتشكل العجينة ثم قطوها الى أقسام.
سخنوا كمّية من الزيت على النار وأضيفوا قطع البرغر ودعوها لتتحمر من الوجهين.
قدموها في سندويشات سريعة. ويمكنكم إضافة الكاتشاب والمايونيز والخس إليها حسب رغبتكم.
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