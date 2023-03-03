الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!

عالم الطبخ
2023-03-03 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!

وصفة البرغر الصيامي

نقدّم لكم اليوم وصفة لذيذة وسهلة للبرغر الصيامي.

المكوّنات:
- حبتان من الفلفل 
- معلقة كبيرة من البقدونس
- ملعقة صغيرة من إكليل الجبل
- كوب من الفطر 
- نصف كوب من البرغل 
- نصف كوب من الأرز 
- بصلة مفرومة
- ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود 
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
- كمية من الزيت النباتي للقلي

طريقة التحضير:
قطعوا الفلفل والبقدونس والفطر ثم أضيفوا البرغل والأرز والملح والفلفل الأسود والبهارات واخلطوها جيداً حتى تتشكل العجينة ثم قطوها الى أقسام.

سخنوا كمّية من الزيت على النار وأضيفوا  قطع البرغر ودعوها لتتحمر من الوجهين. 

قدموها في سندويشات سريعة. ويمكنكم إضافة الكاتشاب والمايونيز والخس إليها حسب رغبتكم.

آخر الأخبار

عالم الطبخ

وصفة

برغر

صيامي

وصفة صيامية

الفاهيتا بالفطر... هل جرّبتم الوصفة الذيذة من قبل؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-02-21

البيتزا بالفطر... وصفة صيامية شهية جرّبوها الآن!

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-23

بسكويت اليانسون الصيامي… إليكم الوصفة الشهية!

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-20

كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة

LBCI
عالم الطبخ
2023-03-01

الفاهيتا بالفطر... هل جرّبتم الوصفة الذيذة من قبل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2023-03-01

الفاهيتا بالفطر... هل جرّبتم الوصفة الذيذة من قبل؟

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-27

وصفة المعكرونة بالهليون... إليكم طريقة تحضيرها!

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-24

"صينية البطاطس بالخضار"...من ألذ الوصفات

LBCI
عالم الطبخ
2023-02-23

بسكويت اليانسون الصيامي… إليكم الوصفة الشهية!

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:55

ما جديد إصابات ووفيات كورونا في لبنان؟

LBCI
آخر الأخبار
01:12

الوكالة الوطنية: جريحان في حادث سير على أوتوستراد جونية

LBCI
أخبار لبنان
04:02

مشروع وطن الانسان: الحلول العشوائية لا تؤدي إلاّ الى مزيد من الانهيار

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-28

قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:05

نواف سلام: للعمل على تنفيذ احكام اتفاق الطائف التي لم تنفذ بعد

LBCI
أخبار لبنان
07:03

جمعية عمومية لجمعية المصارف بعد ظهر اليوم

LBCI
أمن وقضاء
16:09

أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

كيفن دورنت يتألق مع الفينكس وميلواكي بكس يحقق فوزه الـ16 على التوالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ابداع لبناني في باريس من خلال مجموعة دار جورج حبيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

ماكرون في الغابون.. فهل ينجح برأب الصدع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

"سجلوا زرعكن واحفظوا حقكن".. السجل الزراعي انطلق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

ممرضات وممرضو لبنان يعملون لقاء دون الحد الادنى للعيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:21

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
11:07

بيان جديد من جمعية المصارف..

LBCI
خبر عاجل
12:36

وزير الاقتصاد يصدر قرار التسعير بالدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

عرض جديد من مصرف لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قيمة السرقة ٨٠٠ الف دولار وإخلاء السبيل بكفالة ٢٠ مليون ليرة فقط!

LBCI
أخبار لبنان
16:01

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يردّ على قيومجيان: تجرؤ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر

LBCI
أمن وقضاء
16:09

أمن الدولة توقف أحد أبرز تجار "المسدسات التركية" في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

ما هي التسوية الرئاسية المعروضة فرنسيا والمرفوضة سعوديا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة