الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من دون بيض أو حليب... إليكم وصفة هذا الكيك الشّهي!
عالم الطبخ
2023-03-06 | 06:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
من دون بيض أو حليب... إليكم وصفة هذا الكيك الشّهي!
وصفة كيك من دون بيض أو حليب
من دون بيض أو زبدة أو حليب، نقدّم اليوم وصفة صيامية لذيذة بمكونات بسيطة.
المكوّنات:
- كوب ونصف كوب من الطحين
- كوب من السكر البودرة
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو
- 5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي
- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض
- كوب من الماء
- رشة ملح
طريقة التحضير:
امزجوا الطحين والكاكاو والسكر البودرة وبودرة الخبز والفانيليا والملح وحرّكوا باستمرار حتّى يتجانس الخليط.
أضيفوا الزيت النباتي والخل الأبيض والماء واستمرّوا بالتحريك.
اسكبوا الخليط في صينية مدهونة بخليط الزيت والطحين وأدخلوها الفرن لمدّة 20 دقيقة، ثمّ قطّعوا الكيك وتمتّعوا بطعمه اللذيذ.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
وصفة
كيك
صيامي
برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
عالم الطبخ
2023-02-20
كيك صيامي بخطوات سهلة... إليكم الوصفة
0
عالم الطبخ
2023-02-23
بسكويت اليانسون الصيامي… إليكم الوصفة الشهية!
عالم الطبخ
2023-02-23
بسكويت اليانسون الصيامي… إليكم الوصفة الشهية!
0
عالم الطبخ
2023-02-21
البيتزا بالفطر... وصفة صيامية شهية جرّبوها الآن!
عالم الطبخ
2023-02-21
البيتزا بالفطر... وصفة صيامية شهية جرّبوها الآن!
0
عالم الطبخ
2023-02-15
كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!
عالم الطبخ
2023-02-15
كب كيك جوز الهند... وصفة سريعة ولذيذة جدًا!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-03-03
برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!
عالم الطبخ
2023-03-03
برغر صيامي... جرّبوها وتلذذوا بها!
0
عالم الطبخ
2023-03-01
الفاهيتا بالفطر... هل جرّبتم الوصفة الذيذة من قبل؟
عالم الطبخ
2023-03-01
الفاهيتا بالفطر... هل جرّبتم الوصفة الذيذة من قبل؟
0
عالم الطبخ
2023-02-27
وصفة المعكرونة بالهليون... إليكم طريقة تحضيرها!
عالم الطبخ
2023-02-27
وصفة المعكرونة بالهليون... إليكم طريقة تحضيرها!
0
عالم الطبخ
2023-02-24
"صينية البطاطس بالخضار"...من ألذ الوصفات
عالم الطبخ
2023-02-24
"صينية البطاطس بالخضار"...من ألذ الوصفات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-23
هزة أرضية على الحدود التركية - السورية بقوة 4,8 على مقياس ريختر شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
آخر الأخبار
2023-02-23
هزة أرضية على الحدود التركية - السورية بقوة 4,8 على مقياس ريختر شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
0
أخبار دولية
10:53
روسيا تعلن إحباط مخطط لاغتيال رجل أعمال دبرته الاستخبارات الأوكرانية
أخبار دولية
10:53
روسيا تعلن إحباط مخطط لاغتيال رجل أعمال دبرته الاستخبارات الأوكرانية
0
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
0
عالم الطبخ
06:18
من دون بيض أو حليب... إليكم وصفة هذا الكيك الشّهي!
عالم الطبخ
06:18
من دون بيض أو حليب... إليكم وصفة هذا الكيك الشّهي!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:26
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية
أخبار لبنان
08:26
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية
0
أخبار لبنان
06:35
وقفة امام قصر العدل في بيروت لمجموعة نون وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
06:35
وقفة امام قصر العدل في بيروت لمجموعة نون وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
06:29
وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بمطالبهم
أخبار لبنان
06:29
وقفة للأساتذة المتعاقدين في محيط وزارة التربية للتذكير بمطالبهم
0
أخبار لبنان
05:51
الأبيض: للحصولِ على رقم صحي للتسجل في نظام meditrack... وخط ساخن للمرضى
أخبار لبنان
05:51
الأبيض: للحصولِ على رقم صحي للتسجل في نظام meditrack... وخط ساخن للمرضى
0
أخبار لبنان
05:12
إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر وتوقيف مديره
أخبار لبنان
05:12
إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر وتوقيف مديره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الجزء الثالث من سلسلة الرسمي بدو جرأة.. وسواس دمج الطلاب السوريين في دوام اللبنانيين، هل يحصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تخبّط في المدارس الرسمية بين العودة واللاعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
فوارق كبيرة بأسعارِ الادوية بين صيدليةٍ وأخرى... فَمَن يراقب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
2
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
خبر كاذب
12:29
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
3
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
4
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ورقة المئة الف ليرة...ما الفرق بين الشريط الأخضر والأزرق؟
5
أخبار لبنان
03:05
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15
أخبار لبنان
03:05
الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط: سنبدأ باستيفاء أتعابنا مباشرةً من المرضى ابتداءً من 2023/3/15
6
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
أمن وقضاء
07:18
حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران
7
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
منوعات
04:33
نهاية مأساوية لرجلٍ تناول حبّتي "فياغرا"...إليكم السبب!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
تقارير نشرة الاخبار
13:23
عائلة الضحية منى الحمصي تنظم مسيرة لإحقاقِ الحق وإنزال عقوبة الاعدام بالجاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store