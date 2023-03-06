من دون بيض أو حليب... إليكم وصفة هذا الكيك الشّهي!

من دون بيض أو زبدة أو حليب، نقدّم اليوم وصفة صيامية لذيذة بمكونات بسيطة.- كوب ونصف كوب من الطحين- كوب من السكر البودرة- 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو- 5 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- ملعقة صغيرة من الفانيليا- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض- كوب من الماء- رشة ملحامزجوا الطحين والكاكاو والسكر البودرة وبودرة الخبز والفانيليا والملح وحرّكوا باستمرار حتّى يتجانس الخليط.أضيفوا الزيت النباتي والخل الأبيض والماء واستمرّوا بالتحريك.اسكبوا الخليط في صينية مدهونة بخليط الزيت والطحين وأدخلوها الفرن لمدّة 20 دقيقة، ثمّ قطّعوا الكيك وتمتّعوا بطعمه اللذيذ.