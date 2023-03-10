الفشار بالكمون والحامض... هل جربتم هذه الوصفة من قبل؟

بالإضافة إلى الفشار بالملح والكاراميل والجبنة، هل سمعتم من قبل بوصفة "الفشار بالكمون والحامض"؟- ربع كوب من الزيت النباتي- كوب من الذرة- ملعقتان صغيرتان ونصف الملعقة من الفلفل الحار- ملعقتان صغيرتان ونصف الملعقة من الكمون- ملعقة صغيرة من الملح- ملعقة كبيرة من برش الحامضضعوا قدراً على نار هادئة وقوموا بتحمية ملعقتين كبيرتين من الزيت وأضيفوا حبوب الذرة ثمّ قلّبوا وأغلقوا القدر حتى تفرقع حبّات الفشار بالكامل.في وعاء، امزجوا الكمية المتبقية من الزيت والفلفل والكمون والملح وقشر الحامض، ثمّ أضيفوها للفشار وقلّبوا جيّداً قبل أن تقدّموه.