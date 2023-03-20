كيك الشوكولاتة الباردة... وصفة شهية وسريعة!

وصفة كيك الشوكولاتة الباردة



كيك الشوكولاتة الباردة من ألذ وأسهل أنواع الحلويات التي يمكنكم تحضيرها في المنزل والتلذذ بها مع القهوة.



إليكم وصفة كيك الشوكولاتة الباردة:



المكوّنات:

- 170 غراماً من الزبدة

- 8 ملاعق صغيرة من السكر

- ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

- علبة واحدة من البسكويت

- بيضتان



طريقة التحضير:

اخلطوا الزبدة والسكر ومسحوق الكاكاو والبيض معًا في وعاء، ثم أضيفوا الماء إليها وضعوها على النار واخلطوها حتى يصبح الخليط على شكل الكاسترد.



أضيفوا البسكويت على الخليط، ثم ضعوه في الثلاجة حتى يصبح متماسكاً وقطعوه.