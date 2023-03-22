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الصفوف بالدبس... وصفة مميّزة ولذيذة!
عالم الطبخ
2023-03-22 | 08:40
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الصفوف بالدبس... وصفة مميّزة ولذيذة!
وصفة الصفوف بالدبس
نقدّم إليكم اليوم وصفة "الصفوف بالدبس" اللذيذة.
المكوّنات
:
- كوب من الطحين
- ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة
- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز
- نصف كوب من الزيت النباتي
- كوب من دبس الخروب
- كوب من الماء
- كوب من السمسم
إليكم طريقة التحضير:
في صحن، ضعوا الطحين والحليب البودرة وبودرة الخبز والزيت النباتي ودبس الخروب والماء وقوموا بخلط المزيج حتّى يتجانس.
اسكبوا المزيج في صينية وقوموا برشّ السمسم على وجه الخليط.
أدخلوا الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة ثمّ قطعوا الصفوف وقدموها وتلذّذوا بطعمها.
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