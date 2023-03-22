الصفوف بالدبس... وصفة مميّزة ولذيذة!

نقدّم إليكم اليوم وصفة "الصفوف بالدبس" اللذيذة.- كوب من الطحين- ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- نصف كوب من الزيت النباتي- كوب من دبس الخروب- كوب من الماء- كوب من السمسمفي صحن، ضعوا الطحين والحليب البودرة وبودرة الخبز والزيت النباتي ودبس الخروب والماء وقوموا بخلط المزيج حتّى يتجانس.اسكبوا المزيج في صينية وقوموا برشّ السمسم على وجه الخليط.أدخلوا الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة ثمّ قطعوا الصفوف وقدموها وتلذّذوا بطعمها.