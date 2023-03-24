وصفة شوربة البروكلي بالدجاج... حضروها في رمضان!

وصفة شوربة البروكلي بالدجاج

نقدّم لكم اليوم وصفة لذيذة وسهلة لشوربة البروكلي بالدجاج. حضروها في شهر رمضان وتلذذوا بها.



إليكم الخطوات البسيطة لتحضيرها:



المكوّنات:



- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من الزبدة

- 4 فصوص ثوم مفرومة

- ¾ الكوب من البصل المقطع

- ¾ الكوب من الكرفس المقطع

- حبة بروكلي مقطعة

- صدران من الدجاج

- 3 أكواب من مرق الدجاج

- ملعقة صغيرة من الأوريغانو المجفف

- ملعقة كبيرة من البقدونس المجفف

- نصف ملعقة صغيرة من الملح

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- كوب من الجبنة الكريمية

- نصف كوب من الكريمة الثقيلة



طريقة التحضير:

سخنوا زيت الزيتون والزبدة في قدر، ثم أضيفوا الثوم والبصل والكرفس واقلوا المكونات لبضع دقائق إلى أن يصبح البصل شفافًا.



أضيفوا كل من البروكلي وصدور الدجاج والمرق والأوريغانو والبقدونس والملح والفلفل الأسود إليها، واغلوا المكونات على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة. ثم أخرجوا قطع الدجاج من القدر وافرموها بالشوكة وضعوها جانبًا.



اخلطوا نصف كمية الحساء باستخدام الخلاط، ثم أعيدوا إضافة الدجاج المبشور إلى القدر وأضيفوا إليه الجبنة الكريمية والكريمة الثقيلة واغلوها على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ثم خففوا الحرارة.