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من أشهى المقبلات في رمضان... إليكم وصفة فتوش الباذنجان السوري

عالم الطبخ
2023-03-27 | 08:24
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من أشهى المقبلات في رمضان... إليكم وصفة فتوش الباذنجان السوري
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من أشهى المقبلات في رمضان... إليكم وصفة فتوش الباذنجان السوري

وصفة فتوش الباذنجان السوري


يعدّ طبق فتوش الباذنجان من أشهى المقبلات التي تقدّم بخاصة في رمضان.

المكوّنات:

- حبة باذنجان مقلية ومقطعة مكعبات أو دوائر
- حبة بطاطا مقطعة مكعبات ومقلية
- كوب من البقدونس المفروم بشكل خشن
- كوب من الرمان
- كوب من الخبز المقطع والمقلي

مكوّنات الصلصة:

- عصير حامض
- ربع كوب من الكاتشب
- ربع كوب من دبس الرمان
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة تحضير فتوش الباذنجان:
بعد القلي، صفوا الباذنجان والبطاطا من الزيت تماماً.
ضعوا البطاطا مع الباذنجان في طبق عميق ثم أضيفوا إليهما البقدونس المفروم وحبات الرمان.
بعدها، اخلطوا مكونات الصلصة جيداً ثم صبّوها على الباذنجان والبطاطا والبقدونس والرمان.
وفي الأخير، اسكبوا المكوّنات في طبق التقديم وضعوا عليها الخبز المقلي وقدّموا الوصفة على المائدة.
 

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