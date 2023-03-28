وصفة كيك التمر والعسل والجوز... تلذذوا بها في رمضان!

وصفة كيك التمر والعسل والجوز



نقدّم لكم اليوم وصفة لذيذة وسهلة لكيك التمر والعسل والجوز.



المكوّنات:



- 225 غرامًا من الطحين

- نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

- 175 غرامًا من الزبدة

- 100 غرام من السكر

- 3 ملاعق كبيرة من العسل

- بيضتان

- حبتان من الموز

- 100 غرام من التمر

- 50 غرامًا من الجوز



طريقة التحضير:

ضعوا الطحين والقرفة والزبدة والسكر والعسل والبيض في وعاء كبير، ثم إهرسوا الموز وقطعوا التمر وأضيفوهما إلى المكوّنات واخفقوا حتى تمتزج جيدًا.

بعدها إنثروا قطع الجوز على وجه الخليط واخبزوه في الفرن لمدّة ساعة على حرارة 160 درجة مئوية.



برّدوا الكيك لمدّة 15 دقيقة بعد إخراجه من الفرن، ثم رشوا العسل على الوجه وتلذذوا بالوصفة.