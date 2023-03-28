باستخدام 3 مكوّنات فقط، حضّروا وصفة الـ"بان بيردو" بدون بيض وزيّنوا بها مائدة رمضان.- نصف لتر من الحليب-كوب وربع الكوب من الزبدة-500 غرام من الخبز الأبيض البائت- حبات موز مقطعة إلى شرائح- فراولة مقطعة إلى شرائح- عسل (حسب الرغبة)سخّنوا الحليب في قدر على حرارة هادئة بدون أن يغلي، ثمّ قطّعوا الخبز إلى شرائح سميكة.ارفعوا القدر عن النار ثمّ اسكبوا المزيج في وعاء.قوموا بتسخين ملعقة كبيرة من الزبدة على حرارة متوسطة ثمّ غمّسوا شريحة من الخبز بالحليب من الجهتين واقلوا الخبز بالزبدة حتى يصبح لونه ذهبياً من الجهتين.عندما ينضج الخبز، ضعوه في طبق وزيّنوه ببعض شرائح الموز والفراولة.أعيدوا الخطوات حتى انتهاء الكمية وأضيفوا العسل على الوجه.