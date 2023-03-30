عجة البيض بالسبانخ والبطاطا... حضّروها بهذه الطريقة الشهية والسهلة!

نقدّم إليكم اليوم وصفة عجة البيض بالسبانخ والبطاطا الشهية. إليكم طريقة تحضيرها:- 6 حبات بيض- ربع كوب من الحليب كامل الدسم- بصلة صغيرة مفرومة- فص ثوم مهروس- كوب صغير من السبانخ المفرومة- حبة كبيرة بطاطا مقطعة مكعبات صغيرة- زيت نباتي لقلي البطاطا- ملح وفلفل (حسب الرغبة)- ملعقة كبيرة من الطحين- ملعقة صغيرة من بودرة الخبزقوموا بقلي مكعبات البطاطا في الزيت حتى تكتسب اللون الذهبي الفاتح ثم صفّوها واتركوها جانبا.اخفقوا البيض مع الحليب ثم أضيفوا الطحين تدريجياً، ثم بودرة الخبز والملح والفلفل.ضعوا ملعقتين كبيرتين من زيت قلي البطاطا في مقلاة مع البصل المفروم والثوم، وأضيفوا السبانخ الى الخليط وقلّبوا باستمرار.أضيفوا خليط البيض الى المقلاة واتركوه على نار هادئة لمدة 5 دقائق ثم ضعوه في الفرن لمدة 15 دقيقة.بمكنكم تقديم الطبق مع أي نوع سلطة خضراء من اختياركم.