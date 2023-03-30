وصفة الكوكيز بزبدة الفول السوداني... إليكم طريقة تحضيرها!

وصفة الكوكيز بزبدة الفول السوداني



نقدم لكم اليوم وصفة الكوكيز بزبدة الفول السوداني الشهية والسريعة.



إليكم طريقة تحضيرها:



المكوّنات:

- 175 غرامًا من الزبدة

- 200 غرام من السكر البني

- 100 غرام من السكر الناعم

- ملعقة كبيرة من الفانيليا

- بيضة كبيرة

- 250 غرامًا من الطحين

- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

- 150 غرامًا من الشوكولاتة الداكنة

- 240 غرامًا من زبدة الفول سوداني



طريقة التحضير:

اخلطوا الزبدة والسكريات والفانيليا معًا في وعاء ثم أضيفوا البيض والطحين وبيكربونات الصودا إلى المكونات وامزجوها جيدًا حتى تتكوّن العجينة. ثم قطعوا العجينة الى كرات صغيرة واضغطوها باستخدام الملعقة.



اخبزوها في الفرن على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون واتركوها حتى تبرد. ثم أضيفوا زبدة الفول سوداني على وجهها.

وفي هذا الوقت، قوموا بتقسيم الشوكولاتة في وعاء مقاوم للحرارة وتذويبها حتى تصبح ناعمة في الميكروويف على دفعات مدتها 20 ثانية، ثم غطوا الكوكيز بها واتركوها لتبرد وتتماسك.