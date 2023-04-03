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الأرضي شوكي بالخضار... وصفة لذيذة لا تقاوم على مائدة رمضان!
عالم الطبخ
2023-04-03 | 07:25
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الأرضي شوكي بالخضار... وصفة لذيذة لا تقاوم على مائدة رمضان!
وصفة الأرضي شوكي بالخضار
نقدّم لكم اليوم وصفة مميّزة لتحضير الأرضي شوكي بالخضار بخطوات سهلة التطبيق ومكونات بسيطة.
المكوّنات
:
- نصف كوب من حبات الجزر المسلوقة المقطعة إلى مكعبات صغيرة الحجم
- 4 ملاعق كبيرة من الذرة المعلب المصفى من الماء
- ملعقة كبيرة من الزبدة
- ملعقة كبيرة من الطحين
- ملح حسب الرغبة
- كوبان من الماء
- نصف كوب من البازلاء المسلوقة
- نصف كيلوغرام من حبات الأرضي شوكي المسلوقة
- ربع كوب من كريمة الطبخ السائلة
- نصف ملعقة صغيرة من الريحان الناشف
- فلفل أسود مطحون حسب الرغبة
طريقة التحضير:
ضعوا ملعقة كبيرة من الزبدة في قدر كبير الحجم على نار متوسطة الحرارة حتّى الذوبانظت ثمّ أضيفوا ملعقة كبيرة من الطحين وربع كوب من كريمة الطبخ السائلة وحركوا المكونات معًا.
أضيفوا نصف كوب من البازلاء المسلوقة ونصف كوب من الجزر و4 ملاعق كبيرة من الذرة إلى القدر.
تبّلوا الخضار بالملح والفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة، وبنصف ملعقة صغيرة من الريحان الناشف وقلّبوا المكونات مع بعضها.
أضيفوا كوبين من الماء واستمروا بالتقليب من الحين للآخر، ودعوا الخليط يغلي حتى تنضج الخضار تمامًا، ثم ارفعوه عن النار ودعوه جانبًا حتى يبرد.
أحضروا نصف كيلوغرام من الأرضي شوكي واحشوا كل حبة بالقليل من حشوة الخضار وضعوها في طبق التقديم وكرروا هذه العملية حتى تنتهي الكمية.
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