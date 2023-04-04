كيك بالجوز والزبيب... وصفة رمضانية سريعة!

وصفة كيك بالجوز والزبيب



سنقدّم لكم اليوم وصفة رمضانية شهية وسريعة، وهي وصفة الكيك بالجوز والزبيب.



المكوّنات:



- بيضتان

- رشة فانيليا

- كوب من السكر

- نصف كوب من الحليب السائل

- نصف كوب من الزبدة المذوبة

- كوب ونصف الكوب من الطحين

- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز

- ربع كوب من الزبيب

- ربع كوب من الجوز المقطع



طريقة التحضير:



ضعوا البيض والفانيليا في وعاء، ثم أضيفوا السكر تدريجياً وامزجوا المكوّنات بسرعة كبيرة حتى يتكاثف الخليط. ثم أضيفوا الحليب والزبدة وبودرة الخبز والطحين وحرّكوها جيدًا. وبعدها، أضيفوا الزبيب والجوز وحركوها.



إدهنوا قالب الكيك بالزيت ورشوه بالطحين وصبوا الخليط، ثم وزّعوا حبات متفرقة من الزبيب والجوز عليه وأدخلوه الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة وحتى يتحمر.



بعد إخراجه من الفرن، إقلبوا الكيك في صحن التقديم ورشوا عليه حبات من الجوز للتزيين.