حضّروا تشيز كيك الزعفران... وابهروا ضيوفكم بطعمه اللذيذ

إليكم وصفة تشيز كيك الزعفران الشهية والمميّزة.- كوبان من البسكويت المطحون- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون- كوب من الزبدة المذوّبة- كوب من كريمة الخفق- ملعقتان كبيرتان من الزعفران- 200 غرام من الجبنة الكريمية- كوب من السكر- بيضتان- ملعقة كبيرة من الفانيليا- ملعقة كبيرة من الطحين- كوب من الحليب- ملعقة كبيرة من ماء الورد- ملعقة كبيرة من لون الزعفرانفي وعاء، اخلطوا البسكويت المطحون والهيل والزبدة، ثمّ وزّعوا الخليط في قالب قابل للفتح بشكل متساوٍ.وفي قدر، اسكبوا كريمة الخفق وأضيفوا نصف كمية الزعفران وضعوا المزيج على النار لمدّة 5 دقائق حتّى يسخن الخليط.وفي وعاء آخر، اخفقوا الجبنة الكريمية مع السكر بواسطة الخلاط الكهربائي وأضيفوا البيض والفانيليا والطحين واخفقوا جيداً.اسكبوا الخليط فوق طبقة البسكويت، ثمّ أدخلوا القالب إلى فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 50 دقيقة.ولتحضير الصلصة، اخلطوا الحليب المكثّف المحلى والكمية المتبقية من الزعفران ولون الزعفران وماء الورد.اسكبوا الصلصة على التشيز كيك بعد أن يبرد ثم أدخلوه الثلاجة حتى يبرد تماماً قبل تقديمه.