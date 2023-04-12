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تشيز كيك بالموز... وصفة شهية وسريعة!

عالم الطبخ
2023-04-12 | 08:53
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تشيز كيك بالموز... وصفة شهية وسريعة!
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تشيز كيك بالموز... وصفة شهية وسريعة!

وصفة تشيز كيك بالموز

هل حضرتم وصفة تشيز كيك بالموز من قبل؟ 
  
إليكم طريقة تحضيرها. 

المكوّنات: 
- 120 غرامًا من الزبدة
- 280 غرامًا من البسكويت 
- 4 حبّات من الموز
- 266 غرامًا من الكريمة المخفوقة
- 266 غرامًا من الجبنة الكريمية
- نصف كوب من السكر
- ربع كوب من الكاكاو

طريقة التحضير:
فتتوا البسكويت وامزجوها مع الزبدة حتى تتشكل فتات صغيرة. ثم ضعوا الخليط في قاع قالب تشيز كيك ووزّعوا طبقة الموز المقطّع فوقها. 

ضعوا الجبنة الكريمية والسكر والكريمة في وعاء، واخفقوها حتى يصبح المزيج ناعماً. ثم وزّعوا المزيج فوق الموز.

رشوا الكاكاو على وجه الطبق للتزيين ثم أدخلوها الى الثلاجة لمدّة ساعتين حتى تبرد.

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عالم الطبخ

وصفة

تشيز كيك بالموز

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