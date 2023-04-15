وصفة القطايف بالتمر... لذيذة ومميزة جداً!

لعشاق وصفات الحلويات اللذيذة والمميزة، سنقدّم لكم اليوم وصفة القطايف بالتمر.- كوبان من الطحين- كوبان من الحليب السائل- ملعقة صغيرة من الخميرة- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز- كوب من الزيت النباتيالحشوة:- 115 غراماً من التمر المطحون- نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهرللتزيين:- سمسم- جوز- قطراخلطوا الطحين مع الخميرة، الحليب وبودرة الخبز في وعاء، واتركوا المكوّنات ساعة من الوقت.وفي مقلاة ساخنة على النار، ضعوا القليل من العجينة حتى الاستواء. بعدها ضعوا القطع في قوالب الكب كيك وادهنوها بالزيت واخبزوها بالفرن لمدة 10 دقائق.اخلطوا التمر مع ماء الزهر. وبعد أن تبرد قطع العجين احشوها بالتمر ثم زيّنوها بالجوز، السمسم والقطر.