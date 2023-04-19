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كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!
عالم الطبخ
2023-04-19 | 03:31
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كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!
وصفة كيك الموز والشوكولاتة
تحضير أشهى أنواع الحلويات من الأمور التي يحبّها الكثيرون.
وإن كنتم تبحثون عن وصفة لذيذة لتزيين المائدة، حضّروا كيك الموز والشوكولاتة في المنزل واستمتعوا بطعمه المميز.
المكوّنات:
- كوبان من الطحين
- 6 ملاعق من الكاكاو البودرة
- 3 بيضات مخفوقة
- 4 حبات موز مهروسة
- كوب من السكر
- 175 غراماً من الزبدة
للحشوة:
- كريمة الزبدة
- شوكولاتة
طريقة تحضير الوصفة:
اخفقوا السكر مع الزبدة جيداً، ثمّ أضيفوا البيض واخفقوا الخليط مرة ثانية جيداً.
بعدها، اسكبوا الكاكاو بالتدرّج وأضيفوا الموز وقلّبوا الخليط، ثمّ اسكبوا الأخير في صينية مدهونة بالزيت.
أدخلوا الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة، ثم اقلبوها واتركوها تبرد واقسموها من وسطها بالعرض.
احشوا الكيك بالكريمة بين الطبقتين وغطّوها بالشوكولاته، شرائح الموز والكريمة.
مصدر
آخر الأخبار
عالم الطبخ
كيك
كيك الموز والشوكولاتة
الموز
الشوكولاتة
وصفة
وصفة القطايف بالتمر... لذيذة ومميزة جداً!
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