كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!

تحضير أشهى أنواع الحلويات من الأمور التي يحبّها الكثيرون.وإن كنتم تبحثون عن وصفة لذيذة لتزيين المائدة، حضّروا كيك الموز والشوكولاتة في المنزل واستمتعوا بطعمه المميز.- كوبان من الطحين- 6 ملاعق من الكاكاو البودرة- 3 بيضات مخفوقة- 4 حبات موز مهروسة- كوب من السكر- 175 غراماً من الزبدة- كريمة الزبدة- شوكولاتةاخفقوا السكر مع الزبدة جيداً، ثمّ أضيفوا البيض واخفقوا الخليط مرة ثانية جيداً.بعدها، اسكبوا الكاكاو بالتدرّج وأضيفوا الموز وقلّبوا الخليط، ثمّ اسكبوا الأخير في صينية مدهونة بالزيت.أدخلوا الصينية الفرن لمدة 45 دقيقة، ثم اقلبوها واتركوها تبرد واقسموها من وسطها بالعرض.احشوا الكيك بالكريمة بين الطبقتين وغطّوها بالشوكولاته، شرائح الموز والكريمة.