الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تارت اللوز... وصفة ولا ألذ!
عالم الطبخ
2023-04-20 | 02:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
تارت اللوز... وصفة ولا ألذ!
إن كنتم تريدون تحضير وصفة تارت لذيذة، حضّروا تارت اللوز السهلة والمميزة.
المكوّنات:
لتحضير العجينة:
- كوب ونصف الكوب من الطحين
- 100 غرام من الزبدة
- بيضة
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- قشر ليمون أو برتقال
- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز
- نصف كوب من السكر الناعم
- 4 ملاعق كبيرة من مربى المشمش
مقادير الحشوة:
- كوب ونصف الكوب من اللوز المحمص المطحون
- 100 غرام من الزبدة الذائبة
- نصف كوب من السكر الناعم
- قشر ليمون أو برتقال
- ملعقة صغيرة من الفانيليا
- بيضتان
- ملعقة كبيرة من السميد الناعم
- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز
- رشة ملح
- ملعقة صغيرة من القرفة
- ملعقة كبيرة من مربى المشمش
طريقة تحضير الوصفة:
ابدأوا بتحضير العجينة عبر خلط الطحين مع السكر الناعم والزبدة، وقوموا بفرك المكوّنات جيّداً.
أضيفوا البيضة، الفانيليا، قشر الليمون وبودرة الخبز واعجنوا المكوّنات، ثمّ ضعوا العجينة في صينية التارت وادهنوا وجهها بطبقة من المربى.
بعدها، ابدأوا بتحضير الحشوة. لذلك، قوموا بتذويب الزبدة وارفعوها عن النار وأضيفوا إليها السكر واخلطوهما.
أضيفوا البيضتين بالتدريج مع الخفق، ثمّ الفانيليا وقشر الليمون، السميد، اللوز وبودرة الخبز. اخلطوا المزيج واسكبوه فوق التارت.
زيّنوا وجه التارت باللوز وقطعوها الى شرائح وأدخلوها الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 177 درجة مئوية من 30 الى 35 دقيقة.
آخر الأخبار
عالم الطبخ
تارت اللوز
وصفة
كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-04-19
كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!
عالم الطبخ
2023-04-19
كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!
0
عالم الطبخ
2023-04-15
وصفة القطايف بالتمر... لذيذة ومميزة جداً!
عالم الطبخ
2023-04-15
وصفة القطايف بالتمر... لذيذة ومميزة جداً!
0
عالم الطبخ
2023-04-12
تشيز كيك بالموز... وصفة شهية وسريعة!
عالم الطبخ
2023-04-12
تشيز كيك بالموز... وصفة شهية وسريعة!
0
عالم الطبخ
2023-04-04
كيك بالجوز والزبيب... وصفة رمضانية سريعة!
عالم الطبخ
2023-04-04
كيك بالجوز والزبيب... وصفة رمضانية سريعة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-04-19
كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!
عالم الطبخ
2023-04-19
كيك الموز والشوكولاتة... وصفة لذيذة تزيّن المائدة!
0
عالم الطبخ
2023-04-15
وصفة القطايف بالتمر... لذيذة ومميزة جداً!
عالم الطبخ
2023-04-15
وصفة القطايف بالتمر... لذيذة ومميزة جداً!
0
عالم الطبخ
2023-04-12
تشيز كيك بالموز... وصفة شهية وسريعة!
عالم الطبخ
2023-04-12
تشيز كيك بالموز... وصفة شهية وسريعة!
0
عالم الطبخ
2023-04-05
حضّروا تشيز كيك الزعفران... وابهروا ضيوفكم بطعمه اللذيذ
عالم الطبخ
2023-04-05
حضّروا تشيز كيك الزعفران... وابهروا ضيوفكم بطعمه اللذيذ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-04-14
برنامج تلفزيوني يثير الجدل في بريطانيا... عرض أجساماً عارية على مراهقين!
منوعات
2023-04-14
برنامج تلفزيوني يثير الجدل في بريطانيا... عرض أجساماً عارية على مراهقين!
0
خبر كاذب
09:17
فيديو لعبة يتحول لغارات جويّة في السودان؟
خبر كاذب
09:17
فيديو لعبة يتحول لغارات جويّة في السودان؟
0
آخر الأخبار
04:14
فراس حمدان للـ LBCI: المحاماة بلا حرية ليست بمحاماة ودور نقابة المحامين فضح الصفقات والوقوف الى جانب المجتمع
آخر الأخبار
04:14
فراس حمدان للـ LBCI: المحاماة بلا حرية ليست بمحاماة ودور نقابة المحامين فضح الصفقات والوقوف الى جانب المجتمع
0
أخبار دولية
03:34
مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
أخبار دولية
03:34
مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
ما هو وضع اللبنانيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات؟
أخبار لبنان
04:13
ما هو وضع اللبنانيين العالقين في السودان جراء الاشتباكات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل يدخل التطور الرقمي إلى مناهج المدارس الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
0
رياضة
13:40
اللبنانيون يرحبون بـ"سبيلمان" على وسائل التواصل الإجتماعي
رياضة
13:40
اللبنانيون يرحبون بـ"سبيلمان" على وسائل التواصل الإجتماعي
0
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أميركا فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال ساعدت اللبناني ناظم أحمد
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أميركا فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال ساعدت اللبناني ناظم أحمد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قرار يؤكد ان ملف تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار... باطل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
قرار يؤكد ان ملف تلزيم انشاء مبنى جديد في المطار... باطل
0
أخبار لبنان
13:27
جولة الوفد النيابي المعارض في أميركا... جديد لقاءات اليوم وتحديدًا مع هوكستين
أخبار لبنان
13:27
جولة الوفد النيابي المعارض في أميركا... جديد لقاءات اليوم وتحديدًا مع هوكستين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
قانون الشراء العام لمحاربة الفساد.. ما إن دخل حيز النفيذ حتى عدل من قبل النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:29
المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر
خبر عاجل
08:29
المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر
2
فنّ
07:45
نوال الزغبي تضع حدّاً للمغرضين بعد اتهامها بشرب الكحول في رمضان!
فنّ
07:45
نوال الزغبي تضع حدّاً للمغرضين بعد اتهامها بشرب الكحول في رمضان!
3
خبر كاذب
10:17
ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟
خبر كاذب
10:17
ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟
4
أخبار لبنان
06:31
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
أخبار لبنان
06:31
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
5
حال الطقس
01:18
طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
حال الطقس
01:18
طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
6
آخر الأخبار
16:36
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار بعد إشكال تطور إلى تبادل لإطلاق النار في الهرمل
آخر الأخبار
16:36
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش ينفذ مداهمات لمنازل مطلقي النار بعد إشكال تطور إلى تبادل لإطلاق النار في الهرمل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تطبيق إلكتروني لتسعيرة المحروقات…
8
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
رياضة
13:38
من هو لاعب منتخب لبنان الجديد عمري سبيلمان؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store