تارت اللوز... وصفة ولا ألذ!

إن كنتم تريدون تحضير وصفة تارت لذيذة، حضّروا تارت اللوز السهلة والمميزة.



المكوّنات:



لتحضير العجينة:



- كوب ونصف الكوب من الطحين

- 100 غرام من الزبدة

- بيضة

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- قشر ليمون أو برتقال

- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز

- نصف كوب من السكر الناعم

- 4 ملاعق كبيرة من مربى المشمش



مقادير الحشوة:



- كوب ونصف الكوب من اللوز المحمص المطحون

- 100 غرام من الزبدة الذائبة

- نصف كوب من السكر الناعم

- قشر ليمون أو برتقال

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- بيضتان

- ملعقة كبيرة من السميد الناعم

- ملعقة صغيرة من بودرة الخبز

- رشة ملح

- ملعقة صغيرة من القرفة

- ملعقة كبيرة من مربى المشمش



طريقة تحضير الوصفة:



ابدأوا بتحضير العجينة عبر خلط الطحين مع السكر الناعم والزبدة، وقوموا بفرك المكوّنات جيّداً.



أضيفوا البيضة، الفانيليا، قشر الليمون وبودرة الخبز واعجنوا المكوّنات، ثمّ ضعوا العجينة في صينية التارت وادهنوا وجهها بطبقة من المربى.



بعدها، ابدأوا بتحضير الحشوة. لذلك، قوموا بتذويب الزبدة وارفعوها عن النار وأضيفوا إليها السكر واخلطوهما.



أضيفوا البيضتين بالتدريج مع الخفق، ثمّ الفانيليا وقشر الليمون، السميد، اللوز وبودرة الخبز. اخلطوا المزيج واسكبوه فوق التارت.



زيّنوا وجه التارت باللوز وقطعوها الى شرائح وأدخلوها الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 177 درجة مئوية من 30 الى 35 دقيقة.



