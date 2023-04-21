كيك الكاسترد... وصفة لذيذة وسهلة جداً!

كيك الكاسترد من الوصفات اللذيذة والسهلة جداً.حضّروها بخطوات بسيطة في المنزل.- كوب من الطحين- 125 غراماً من الزبدة- ملعقة صغيرة من الفانيلا- بيضتان- ¾ كوب من السكر البودرة- 3 ملاعق صغيرة من مسحوق الكاسترد- نصف كوب من الحليب- ملعقة صغيرة من بودرة الخبزسخّنوا الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهنوا قالب الكيك بالزبدة ورشوا عليه الطحين.وفي قدر كبير على نار هادئة، ذوبوا الزبدة، ثم أضيفوا المقادير الباقية، وقلّبوا المزيج جيداً.بعدها، اسكبوا المزيج في القالب، ثم اخبزوا الكيك في الفرن، لمدة 45 دقيقة.وفي الأخير، اتركوا الكيك يبرد تماماً قبل تقطيعه وتقديمه.