سوفليه الشوكولاته... وصفة لذيذة وسريعة التحضير!

وصفة سوفليه الشوكولاته

نقدم لكم اليوم وصفة سوفليه الشوكولاته بأسهل وأسرع طريقة وبمكونات بسيطة ولذيذة جدًا.



إليكم طريقة تحضيرها.



المكوّنات:

- ربع كوب من الزبدة

- 75 غرامًا من الشوكولاته الداكنة

- 4 بيضات

- ملعقتان من بودرة الكاكاو

- نصف كوب من السكر

- ملعقة صغيرة من الفانيليا

- ملعقتان من الطحين

- رشة ملح

- نصف كوب من الحليب

- سكر بودرة للتزيين



طريقة التحضير:

حمّوا الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وادهنوا قوالب السوفليه بالزبدة ورشوها بالكاكاو البودرة وضعوها جانباً. ثم افصلوا بياض البيض عن الصفار وضعوها جانباً.





ضعوا الزبدة على نار متوسطة وأضيفوا اليها الطحين والكاكاو وحركوها حتى تذوب تماماً. ثم أضيفوا السكر والفانيليا والحليب بالتدريج مع الاستمرار بالتحريك حتى تمتزج المكونات جيداً ويصبح قوامها سميكاً، ثم ضعوا المزيج في وعاء جانبا.





ذوّبوا قطع الشوكولاته الداكنة على بخار الماء وأضيفوا إليها صفار البيض واخفقوا المكونات جيداً .ثم اسكبوا مزيج الزبدة والكاكاو فوق مزيج الشوكولاته وامزجوهما معًا.



إخفقوا بياض البيض بالخفاقة الكهربائية مع الملح حتى يصبح المزيج أبيض اللون وكثيفا مثل الكريمة. وأضيفوه فوق مزيج السوفليه وحركوا المكونات بالملعقة باتجاه واحد حتى يدخل هواء للمزيج ثم اسكبوه في القوالب بحيث يمتلئ ثلاثة أرباع القالب. ضعوا القوالب في الفرن لحوالي 15-20 دقيقة.ثم زيّنوا الوصفة بالسكر البودرة لتكون جاهزة للتقديم.