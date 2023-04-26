لعشاق المغربية بالدجاج والموزات... إليكم مكوّنات هذه الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها (فيديو)

وصفة المغربية بالدجاج والموزات في Morning Talk

تعتبر المغربية من الوصفات الشهية التي يعشقها عدد كبير من الناس.



وفي حلقة الأربعاء من Morning Talk على الـLBCI حضّر الشيف حنا طويل المغربية بالدجاج والموزات.



شاهدوا الفيديو أدناه لاكتشاف مكوّنات المغربية بالدجاج والموزات وطريقة تحضيرها:





