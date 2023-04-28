فتة الحمص مع الباذنجان والبرغل بالبندورة... هكذا حضّر الشيف فادي زغيب الوصفتين في Morning Talk (فيديو)

طريقة تحضير فتة الحمص مع الباذنجان والبرغل بالبندورة

في حلقة الجمعة من البرنامج الصباحي Morning Talk، حضّر الشيف فادي زغيب وصفتين يعشقهما الكثير من الناس، وهما فتة الحمص مع الباذنجان والبرغل بالبندورة.



فكيف حضّر الشيف الوصفتين؟



الإجابة في الفيديو أدناه



