برغر اللحم على طريقة الشيف حنا طويل في Morning Talk... إليكم مكوّنات الوصفة اللذيذة! (فيديو)

برغر اللحم على طريقة الشيف حنا طويل في Morning Talk

في حلقة السبت من برنامج Morning Talk على الـLBCI، حضّر الشيف حنا طويل برغر اللحم على طريقته الخاصة واللذيذة.



إليكم مكوّنات وصفة برغر اللحم في الفيديو أدناه:



