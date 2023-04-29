الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
برغر اللحم على طريقة الشيف حنا طويل في Morning Talk... إليكم مكوّنات الوصفة اللذيذة! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-04-29 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
برغر اللحم على طريقة الشيف حنا طويل في Morning Talk... إليكم مكوّنات الوصفة اللذيذة! (فيديو)
برغر اللحم على طريقة الشيف حنا طويل في Morning Talk
في حلقة السبت من برنامج Morning Talk على الـLBCI، حضّر الشيف حنا طويل برغر اللحم على طريقته الخاصة واللذيذة.
إليكم مكوّنات وصفة برغر اللحم في الفيديو أدناه:
آخر الأخبار
عالم الطبخ
برغر اللحم
وصفة
مكوّنات
الشيف حنا طويل
Morning Talk
LBCI
فتة الحمص مع الباذنجان والبرغل بالبندورة... هكذا حضّر الشيف فادي زغيب الوصفتين في Morning Talk (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:32
تيمور جنبلاط: تحصين ساحتنا الداخلية رأس الأولويات
أخبار لبنان
09:32
تيمور جنبلاط: تحصين ساحتنا الداخلية رأس الأولويات
0
أخبار لبنان
09:19
انهيار حافّة سقف في سوق جبيل.. اليكم التفاصيل (فيديو)
أخبار لبنان
09:19
انهيار حافّة سقف في سوق جبيل.. اليكم التفاصيل (فيديو)
0
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
0
أخبار لبنان
08:13
هذا ما أوضحه وزير العدل عن الاجتماع مع وزير المالية...
أخبار لبنان
08:13
هذا ما أوضحه وزير العدل عن الاجتماع مع وزير المالية...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2023-04-28
فتة الحمص مع الباذنجان والبرغل بالبندورة... هكذا حضّر الشيف فادي زغيب الوصفتين في Morning Talk (فيديو)
عالم الطبخ
2023-04-28
فتة الحمص مع الباذنجان والبرغل بالبندورة... هكذا حضّر الشيف فادي زغيب الوصفتين في Morning Talk (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-04-27
الفريكة باللحم على الطريقة اللبنانية... هل جرّبتم هذه الوصفة من قبل؟
عالم الطبخ
2023-04-27
الفريكة باللحم على الطريقة اللبنانية... هل جرّبتم هذه الوصفة من قبل؟
0
عالم الطبخ
2023-04-26
لعشاق المغربية بالدجاج والموزات... إليكم مكوّنات هذه الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها (فيديو)
عالم الطبخ
2023-04-26
لعشاق المغربية بالدجاج والموزات... إليكم مكوّنات هذه الوصفة اللذيذة وطريقة تحضيرها (فيديو)
0
عالم الطبخ
2023-04-23
سوفليه الشوكولاته... وصفة لذيذة وسريعة التحضير!
عالم الطبخ
2023-04-23
سوفليه الشوكولاته... وصفة لذيذة وسريعة التحضير!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:32
عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران
خبر عاجل
11:32
عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران
0
آخر الأخبار
2023-03-30
احصاءات غرفة التحكم المروري: جريح في حادث واحد في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2023-03-30
احصاءات غرفة التحكم المروري: جريح في حادث واحد في الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار لبنان
2023-03-23
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
أخبار لبنان
2023-03-23
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
0
أخبار دولية
2022-12-21
الكرملين:شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى "تفاقم "النزاع
أخبار دولية
2022-12-21
الكرملين:شحنات الأسلحة الأميركية الجديدة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى "تفاقم "النزاع
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
أبطال الأرز يترقبون هوية منافسيهم في قرعة كأس العالم 2023... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:05
أبطال الأرز يترقبون هوية منافسيهم في قرعة كأس العالم 2023... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
04:11
حنكش للـLBCI: نحرص على وحدة المعارضة ورفضنا لفرنجية لأسباب سياسية
أخبار لبنان
04:11
حنكش للـLBCI: نحرص على وحدة المعارضة ورفضنا لفرنجية لأسباب سياسية
0
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
أخبار لبنان
14:59
المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في سجن رومية... مدرسة وشهادات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
أمن وقضاء
12:08
قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين
2
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
أمن وقضاء
11:46
سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها
3
فنّ
05:02
سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)
فنّ
05:02
سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح في أوّل حفلٍ لها بعد غياب (فيديو)
4
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
02:02
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
5
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
أمن وقضاء
04:23
العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا
6
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
رياضة
08:41
منتخب لبنان لكرة السلة سيلعب ضمن المجموعة الثامنة التي تضمّ كندا وفرنسا ولاتفيا في كأس العالم 2023
7
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
خبر عاجل
06:57
ترقبوا نشرة أخبار الظهر استثنائياً في تمام الثانية والربع بسبب نقل قرعة كأس العالم 2023 لكرة السلة
8
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
صحف اليوم
00:18
الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store