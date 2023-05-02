الفاهيتا مع صلصة الغواكامولي... كيف تحضّرون الوصفة؟ (فيديو)

حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة الثلاثاء من برنامج Morning Talk الصباحي على الـLBCI وصفة "الفاهيتا مع صلصة الغواكامولي" الشهيرة الّتي يعشقها الكثير من الناس.شاهدوا الفيديو أدناه لاكتشاف مكوّنات الوصفة وطريقة تحضيرها: