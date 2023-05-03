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يخنة اللحم مع الخضار والبطاطا بوريه على الطريقة اللبنانية... كيف تحضّرون الوصفة بخطوات ومكوّنات بسيطة؟ (فيديو)

يخنة اللحم مع الخضار والبطاطا بوريه على الطريقة اللبنانية مع الشيف حنا طويل في Morning Talk

يخنة اللحم مع الخضار والبطاطا بوريه وصفة لذيذة جداً، حضّرها الشيف حنا طويل بخطوات ومكوّنات بسيطة على الطريقة اللبنانية في برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI.



شاهدوا الفيديو أدناه لتعرفوا طريقة الشيف حنا طويل في تحضير هذه الوصفة بطريقة مميزة:



