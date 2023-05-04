إسكالوب الدجاج على طريقة الشيف فادي زغيب... وصفة لذيذة وصحيّة!

وصفة إسكالوب الدجاج الصحيّة على طريقة الشيف فادي زغيب في Morning Talk







حضّر الشيف فادي زغيب وصفة إسكالوب الدجاج الصحيّة بخطوات ومكوّنات بسيطة في برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI.



شاهدوا الفيديو أدناه لتعرفوا طريقة الشيف فادي زغيب في تحضير هذه الوصفة بطريقة مميزة: