وصفة الكلوب ساندوتش على طريقة الشيف فادي زغيب... هل حضرتموها من قبل بهذه الطريقة؟

تماماً كما اعتدنا على الشيف فادي زغيب منذ انطلاق برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI، حضّر في حلقة الجمعة طبق الكلوب ساندوتش (club sandwich) بخطوات سهلة.شاهدوا الفيديو أدناه لتحضروا وصفة الكلوب ساندوتش اللذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب: