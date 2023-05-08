إليكم طبق "الرّز بالدجاج" الشهير على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب يوم الاثنين في حلقة جديدة من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI لتحضير طبقٍ يُعتبر من المأكولات المفضلة لدى اللبنانيين.

وقدّم الشيف فادي طبق "الرّز بالدجاج" على طريقته الخاصة.

لكيفية تطبيق "الرّز بالدجاج"، اتّبعوا الخطوات التالية في الفيديو أدناه: