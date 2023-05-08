بطريقة سهلة وبسيطة... هكذا تحضّرون بوظة الشوكولاتة في المنزل!

بوظة الشوكولاتة

تعد بوظة الشوكولاتة من ألذ أنواع البوظة وأسهلها تحضيرًا.



إليكم في ما يلي طريقة تحضيرها.



المكوّنات:

- كوب من الحليب

- نصف كوب من السكر

- ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو

- نصف ملعقة صغيرة من الملح

- 3 صفار بيض

- 60 غرامًا من الشوكولاتة المفرومة

- كوبان من الكريمة الثقيلة

- ملعقة صغيرة من الفانيليا



طريقة التحضير:

إمزجوا الحليب والسكر ومسحوق الكاكاو والملح في وعاء على نار متوسطة وحركوها بإستمرار ثم أضيفوا صفار البيض الى الخليط وحرّكوها حتى تتماسك. ثم إرفعوها عن النار وأضيفوا اليها الشوكولاتة المقطعة وقلبوها حتى تذوب.



صبوا الخليط في وعاء مبرد وضعوها في الثلاجة مع التحريك من حين لآخر حتى تبرد لمدّة ساعتين. ثم أضيفوا الكريمة والفانيليا وصبوها في آلة صنع الآيس كريم.