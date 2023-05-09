قدّم الشيف فادي زغيب ضمن برنامج "Morning Talk" وصفتين مميزتين هما الـ"التشيز كيك" والـ"سوشي كيك". فما الذي يجمع الوصفتين؟ وكيف نحضرهما؟إليكم طريقة التحضير: