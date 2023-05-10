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LBCI

أشهى وألذ طبق على الطريقة الصينية... إليكم وصفة "Coeur de filet" من الشيف فادي زغيب

عالم الطبخ
2023-05-10 | 08:52
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أشهى وألذ طبق على الطريقة الصينية... إليكم وصفة &quot;Coeur de filet&quot; من الشيف فادي زغيب
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أشهى وألذ طبق على الطريقة الصينية... إليكم وصفة "Coeur de filet" من الشيف فادي زغيب

إليكم وصفة "Coeur de filet" على طريقة الشيف فادي زغيب


تماماً كما اعتدنا على الشيف فادي زغيب منذ انطلاق برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI، حضّر في حلقة الأربعاء طبق "Coeur de Filet" على الطريقة الصينية.

شاهدوا الفيديو أدناه لتحضروا هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب:
 

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