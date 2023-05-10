أشهى وألذ طبق على الطريقة الصينية... إليكم وصفة "Coeur de filet" من الشيف فادي زغيب

تماماً كما اعتدنا على الشيف فادي زغيب منذ انطلاق برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI، حضّر في حلقة الأربعاء طبق "Coeur de Filet" على الطريقة الصينية.شاهدوا الفيديو أدناه لتحضروا هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب: