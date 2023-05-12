كيك ورق العنب... كيف تحضّرون الوصفة؟

وصفة كيك ورق العنب

حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة الجمعة من برنامج Morning Talk على الـLBCI وصفة "كيك ورق العنب ".



شاهدوا الفيديو أدناه لاكتشاف مكوّنات الوصفة وطريقة تحضيرها: