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في اليوم العالمي للحمص... ماذا حضّر الشيف حنا طويل في Morning Talk؟

ماذا حضّر الشيف حنا طويل في Morning Talk؟

في حلقة السبت من Morning Talk عبر الـLBCI وبمناسبة اليوم العالمي للحمص، ماذا حضّر الشيف حنا طويل؟



إليكم هذا الفيديو:



