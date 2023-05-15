وصفتان مميزتان على طريقة الشيف فادي زغيب... كيف حضّر الـ"Cheese Burger Soup" والـ"Steak Tartare"؟ (فيديو)

أطلّ الشيف فادي زغيب ضمن فقرة "مطبخ" في حلقة الإثنين من برنامج "Morning Talk" الصباحي عبر شاشة الـLBCI ليقدّم وصفتين بعيدتين عن المائدة اللبنانية.



وحضّر الشيف في هذه الحلقة طبق الـ"Cheese Burger Soup" وطبق الـ"Steak Tartare" على الطريقة الفرنسية.



ومن أهمّ مكونات طبق الشوربة مرقة الدجاج الطبيعية مع الجبنة.



أما بالنسبة للطبق الفرنسي الكلاسيكي، فيتكوّن من اللحمة النيّئة مع تتبيلة خاصة، وأضاف إليه الشيف فادي زغيب خبز الشيباتا ليُصبح "شطيرة تارتار مع صلصة التارتار".



شاهدوا مقطع الفيديو أدناه لتطبيق الطبقين على طريقة الشيف فادي زغيب: