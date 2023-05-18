إلى محبي الباستا... تعلّموا كيفية تحضير العجينة مع الشيف فادي زغيب بهذه الخطوات البسيطة! (فيديو)

أحضر الشيف فادي زغيب في فقرة "مطبخ" من برنامج Morning Talk الصباحي عبر شاشة الـLBCI المطبخ الإيطالي إلى المطبخ اللبناني.

وفي حلقة الخميس، قرّر الشيف إعداد طبق الباستا من نقطة الصفر، بدءاً من العجينة إلى الصلصة بالتفاصيل.

وحضّر الشيف طبقي "اللينغويني" و"التورتيليني" المشهورين في إيطاليا على طريقته الخاصة.

لتحضير طبق الباستا على طريقة الشيف فادي زغيب، اتبعوا الخطوات الموجودة في الفيديو أدناه: