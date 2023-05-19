طبق ولا أشهى... سمكة مشوية مع صلصة الفراسكا ومتبّل الباذنجان من الشيف فادي زغيب!

سمكة مشوية مع صلصة الفراسكا ومتبّل الباذنجان في Morning Talk

لعشاق السمك، حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة الجمعة من برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة شهية جداً وهي "سمكة مشوية مع صلصة الفراسكا Fresca Sauce" مع متبّل الباذنجان.



كيف حضّر الطبق؟ وما هي المكوّنات التي استخدمخها؟



إليكم الفيديو أدناه



