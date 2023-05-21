وصفة مميّزة... حضروا طبق الـ"Coq Au Vin" الفرنسي على طريقة الشيف حنا طويل! (فيديو)

طبق الـ"Coq Au Vin" الفرنسي على طريقة الشيف حنا طويل

حضّر الشيف حنا طويل في حلقة الأحد من برنامج "Morning Talk" على شاشة الـLBCI وصفة شهية جداً وهي طبق الـ"Coq Au Vin" الفرنسي.



كيف حضّرها؟ وما هي المكوّنات التي استخدمخها؟

إليكم الفيديو أدناه: