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التاكوس باللحمة والدجاج والقريدس... وصفات شهية من تحضير الشيف حنا الطويل!

عالم الطبخ
2023-05-27 | 06:07
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التاكوس باللحمة والدجاج والقريدس... وصفات شهية من تحضير الشيف حنا الطويل!
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التاكوس باللحمة والدجاج والقريدس... وصفات شهية من تحضير الشيف حنا الطويل!

التاكوس باللحمة والدجاج والقريدس... وصفات شهية من تحضير الشيف حنا الطويل!

حضّر الشيف حنا الطويل وصفات التاكوس باللحمة والدجاج والقريدس بخطوات ومكوّنات بسيطة في برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI.

شاهدوا الفيديو أدناه لتعرفوا طريقة الشيف حنا الطويل في تحضير هذه الوصفات بطريقة مميزة:
 
 

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