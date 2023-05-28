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كيف تحضّرون وصفة الـFish and Chips اللذيذة؟ (فيديو)

عالم الطبخ
2023-05-28 | 05:55
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كيف تحضّرون وصفة الـFish and Chips اللذيذة؟ (فيديو)
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كيف تحضّرون وصفة الـFish and Chips اللذيذة؟ (فيديو)

وصفة الـFish and Chips مع الشيف حنا طويل في Morning Talk

في حلقة الأحد من برنامج Morning Talk على شاشة الـLBCI، حضّر الشيف حنا طويل وصفة الـFish and Chips اللذيذة.

كيف حضّرها؟

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