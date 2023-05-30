الكبة بالصينية اللبنانية... وصفة لذيذة حضّروها بطريقة سهلة! (فيديو)

طرريقة تحضير الكبة بالصينية اللبنانية على طريقة الشيف فادي زغيب

لعشاق المطبخ اللبناني، حضّر الشيف فادي زغيب في حلقة الثلاثاء من Morning Talk وصفة الكبة بالصينية اللذيذة.



شاهدوا هذا الفيديو لطريقة تحضير الوصفة:



